Школа модного образования Fashion factory school анонсировала public talk с Тиграном Аветисяном и лекцию Анны Рыковой.

Public talk с дизайнером Тиграном Аветисяном состоится 24 апреля в 19:00 в универмаге «Цветной». Регистрация по ссылке: https://goo.gl/muL8Ei.

26 апреля в 19:00 Fashion factory предлагает посетить лекцию Анны Рыковой, стилиста и директора отдела моды журнала Cosmopolitan, в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Участники поговорят о различии в восприятии женщины в разных странах на примерах глянцевых журналов. Регистрациия по ссылке: https://goo.gl/NJnfH5.

Школа бизнес-образования Fashion Factory основана в 2013 году. Предлагает дополнительное профессиональное образование в сфере дизайна и индустрии моды.