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Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

Fashion factory school запускает весенний цикл открытых лекций

21.03.2017  23:01

Первая открытая лекция с маркой SH’U пройдет 28 марта в культурном центре ЗИЛ, сообщают организаторы.

Создатель бренда SH’U Андрей Кравцов и его коллега Михаил расскажут о том, как им удалось создать собственный узнаваемый стиль и держать свою линию вот уже 5 лет, а также ответят на мучающие всех начинающих дизайнеров вопросы: «Как начать свое дело? Что делать в самом начале пути?»

Регистрация на событие: https://fashion-factory.timepad.ru/event/461392/.

Школа бизнес-образования Fashion Factory основана в 2013 году. Предлагает дополнительное профессиональное образование в сфере дизайна и индустрии моды. 

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