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Fashion House Group примет участие в международной выставке REX

24.04.2017  06:53

Fashion House Group примет участие в международной выставке недвижимости REX, которая состоится в Москве 25-27 апреля 2017 года.

Как говорится в сообщении компании, в этом году она намерена представить в рамках мероприятия свой новый проект Fashion House Outlet Centre St Petersburg, строительство которого начинается в Санкт-Петербурге, а также проведет открытый мастер-класс по омниканальности. Также посетители мероприятия познакомятся с интернет-платформой Fashion House Online Shopping.

Как подчеркнули в группе, Россия остается ключевым рынком для Fashion House Group. Инвестиции компании в развитие проектов на российском рынке превышают 200 млн евро.

В рамках REX Fashion House Group проведет открытый мастер-класс «Цифровая революция: как использовать ее для увеличения продаж» (26 апреля, 16.30, 7 павильон, холл 6, зал заседаний II). Спикерами выступят ведущие эксперты группы Брендон О'Рейли и Петр Крефт, глава e-commerce направления.

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