В ходе Fashion Retail, проходившего 5-6 октября, представители Fashion House Group рассказали о том, как повысить удовлетворенность клиентов, и представили свои решения в этой области, сообщает компания.

В рамках Fashion Retail 2017 в первый день конференции с докладом выступил руководитель розничных операций Fashion House Group в России и Румынии Цезарь Полторак. Он рассказал, как именно в компании организован диалог с клиентами и как она работает над тем, чтобы повысить клиентскую лояльность.

«В индустрии аутлетов одним из самых сильных обещаний, на котором во многом базируется удовлетворенность клиентов, является предложение дисконта. Скидки на уровне 30-70% каждый день на все товары становятся серьезным стимулом для покупателей, тем более в текущих экономических условиях. Однако бренды не всегда выполняют обещания, вот почему во всех аутлет-центрах Fashion House Outlet действует жесткая программа контроля цен, рrice рolice, которая помогает держать заявленный ценовой уровень и работает на повышение уровня удовлетворенности клиентов», - отметил Цезарь Полторак.

В своем выступлении он подробно рассказал, как в этой связи организована работа с брендами, представленными в аутлете, и поделился реальными примерами.

В этом году форум Fashion Retail размышляет над вопросом, каким будет fashion-ритейл в ближайшем будущем. Спустя два года серьезных вызовов, российских рынок одежды и обуви ожидает позитивных изменений. Эксперты прогнозируют положительную динамику продаж, а покупатели приспосабливаются к рыночной ситуации и все чаще тратят деньги в модных магазинах. В то же время новый рынок потребления диктует новые принципы формирования предложения. Своими решениями, наблюдениями, прогнозами в этой связи делятся CEO и руководители торговых сетей одежды, обуви и аксессуаров, первые лица производственных компаний, дистрибьюторы, дизайнеры и профессионалы модной индустрии.

Во второй день форума Fashion House Group также принял участие в одном из главных событий форума — сессии коммерческих переговоров с сетями. Сессия организована в двустороннем формате встреч директоров по закупкам и категорийных менеджеров компаний, который направлен на установление прочных контактов и заключение реальных сделок.

Fashion House Group является частью Liebrecht & wooD Group, европейской девелоперской компании. На протяжении более чем 25 лет Liebrecht & wooD ведет активную деятельность на крупнейших рынках Центральной Европы, а также в в России, занимаясь проектами в области офисного и торгового строительства, складской логистики общей площадью почти полмиллиона квадратных метров. Портфолио Fashion House Group включает пять действующих аутлет-центров Fashion House Outlet в Польше, Румынии и России общей арендопригодной площадью почти в 100 000 кв.м., а также проект аутлет-центра в Санкт-Петербурге, который находится в стадии строительства.