18.04.2017 06:52

В течение первого года работы онлайн-аутлета Fashion House рост среднемесячных продаж компании по этому каналу составлял 103%, говорится в сообщении компании.

Интернет-аутлет стал ключевым компонентом стратегии омниканальности компании, ориентированной на современных клиентов. Сегодня в интернет-магазине представлено более 20 ведущих брендов, онлайн-портфель постоянно растет, подчеркнули в компании. В числе позитивных показателей коэффициент конверсии, число заказов и общий объем продаж.

Во втором полугодии прошлого года среднемесячный рост коэффициента конверсии составил 93%.

Fashion House Online Shopping объединяет возможности традиционных аутлет-центров, а это, прежде всего, ежедневные скидки, с удобством онлайн-покупок. Онлайн-арендаторы предлагают более 20 ведущих брендов, среди которых Trussardi, Brums (детская одежда), Tom Tailor, Quiksilver и Meucci. Портфолио брендов магазина постоянно растет.

Fashion House Online Shopping работает в режиме флеш-продаж. Ассортимент специально отбирается и выставляется онлайн в течение ограниченного времени. Это делает предложение эксклюзивным, товар автоматически становится ограниченным, и сделка приобретает обязательный характер для клиента. Клиенты могут выбирать способ оплаты –онлайн либо заплатить наличными или картой курьеру при доставке. Оплачивать наличными на месте предпочитает порядка 75% покупателей. Кроме того, заказанный в интернете товар можно забрать непосредственно в Fashion House Outlet Center Moscow. Клиенты могут примерить вещи и вернуть, если они не подошли. Этой возможностью также пользуется 75% потребителей.

В портфолио Fashion House Group в России на сегодняшний день два проекта в Москве и Санкт-Петербурге: Fashion House Outlet Centre Moscow, открытый в 2013 году, и Fashion House Outlet Centre St Petersburg, который находится в стадии строительства. Это первые в России аутлет-центры закрытого типа.