Редакция делового издания о российской индустрии моды Fashionograph выпустила в свет итоговый номер 2016 года, сообщает компания.

Новый номер отразил процессы, произошедшие в индустрии под влиянием фактора, с которым сложно не считаться, - кризиса. Кризис корректирует поведение игроков рынка, заставляя пересматривать производственную и ценовую политику, дает толчки к развитию в новых направлениях, помогает переходить на следующий уровень; он напоминает, как важно при сложных экономических вводных чтить свои корни и ДНК бренда, пестовать их и делать своим важнейшим козырем, как стоит не бояться получать дополнительное образование в сфере моды, развиваться и использовать возможности, которые есть всегда.

Не забывая о приоритете деловых тем, команда журнала традиционно подготовила fashionstory в сотрудничестве с «Трехгорной мануфактурой», фотографом Филиппом Ндзана и брендами Viva Vox, Chapurin, Alena Akhmadullina, ARnouveau, Dima Neu, Laroom, Valevskaya и Magia di Gamma, а также творческими партнерами Iconface, Lebel и модельным агентством NIKManagement. Кроме того, в номере можно найти подборку сезонных коллекций 14 коммерчески успешных дизайнерских брендов и 11 новых имен в российской моде. Не остались без внимания и итоги ключевых событий года: выставки CPM – Collection Premiere Moscow, объединенного форума Chapeau – Mosfur, гала-вечера Moscow Fur Gala Show и ежегодного конкурса Chapeau Fashion Start. Для любителей лонгридов Fashionograph подготовил эксклюзивное интервью с первооткрывателем модного глянца в России – Лидией Орловой, историю успеха дизайнера Светланы Тегин, а также краткий экскурс в творчество актера Ивана Макаревича и шляпного модельера Сергея Полякова.

Подводя итоги прошедшего года, команда издания также анонсирует ключевые темы будущего весеннего выпуска – сырье и производство, и готовится в его преддверии объявить о кадровых изменениях в составе редакции. Четвертый номер Fashionograph будет подготовлен к февральской отраслевой выставочной сессии.

Фотография предоставлена редакцией издания.