|
|
Ferutdin Zakirov представил новую коллекцию обуви и аксессуаров
16.03.2017 09:31
Бренд Ferutdin Zakirov презентовал коллекцию обуви и аксессуаров сезона весна-лето 2017, сообщает компания.
Знаковая модель коллекции — мужские слиперы из натуральной мягкой замши глубокого черного оттенка, украшенные геральдической эмблемой. Приверженцам классического делового стиля адресованы ботинки из натуральной кожи, дополненные лаконичными кисточками. Яркий акцент коллекции — мокасины из крокодиловой кожи, созданные для ценителей casual-стиля.
В коллекции также представлена линия фирменных аксессуаров Ferutdin Zakirov: ремни из крокодиловой и телячьей кожи, на пряжке которых выгравирован логотип бренда.
Ферутдин Закиров — предприниматель и креативный директор, представляет бренд под собственным именем. Бутики Ferutdin Zakirov открыты в Милане и Москве.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте