Бренд Ferutdin Zakirov презентовал коллекцию обуви и аксессуаров сезона весна-лето 2017, сообщает компания.

Знаковая модель коллекции — мужские слиперы из натуральной мягкой замши глубокого черного оттенка, украшенные геральдической эмблемой. Приверженцам классического делового стиля адресованы ботинки из натуральной кожи, дополненные лаконичными кисточками. Яркий акцент коллекции — мокасины из крокодиловой кожи, созданные для ценителей casual-стиля.

В коллекции также представлена линия фирменных аксессуаров Ferutdin Zakirov: ремни из крокодиловой и телячьей кожи, на пряжке которых выгравирован логотип бренда.

Ферутдин Закиров — предприниматель и креативный директор, представляет бренд под собственным именем. Бутики Ferutdin Zakirov открыты в Милане и Москве.

Фотографии предоставлены компанией.