В новой мужской коллекции Ferutdin Zakirov представлены модели для рабочего дня, вечерней встречи и отдыха, сообщается в пресс-релизе компании.

Дневной образ от Ferutdin Zakirov — сочетание классического неаполитанского кроя и современного миланского стиля. Рубашки, костюмы и пиджаки выполнены из легких натуральных тканей. Верхняя одежда: бомберы и куртки из нейлона со вставками из кожи рептилий. Широкая цветовая гамма — новое прочтение традиций Ferutdin Zakirov. Яркие цвета льна и хлопка контрастируют с шерстью в темных оттенках, смешанной с мохером и шелком. Серый цвет представлен в разных тонах: от светлого до графита. Цветовым акцентом коллекции стал бирюзовый. Чистый лен, микс льна с хлопком и шелком выполнены в глубоком синем цвете и украшены микро-принтами.

Для выхода в свет — смокинг. Рубашки из шведского хлопка украшены вышивками и плиссированными вставками. Двойные манжеты c запонками с логотипом модного дома – изысканная деталь новой коллекции. Бабочки выполнены из шелка.

Третья часть — одежда для отдыха. Джинсы классического и зауженного кроя из эластичного денима в паре с футболкой из шотландской ткани — лаконичное сочетание. Спортивный жакет завершает образ. Бомберы и блейзеры из перфорированного питона и кожи крокодила. Вязаные изделия из жаккарда дополнены оригинальными кожаными вкраплениями. Джемперы представлены в красном и синем цветах.

В капсульной коллекции купальных костюмов — боксеры. Каждая вещь украшена логотипом Ferutdin Zakirov. Цветовая гамма варьируется от шоколадного до нюдовых оттенков.

Обувь — от мокасинов до классических оксфордов. Материалы: замша, кожа теленка, крокодил и питон. В коллекции представлена широкая линия аксессуаров.

Ферутдин Закиров — предприниматель и креативный директор, представляет бренд под собственным именем. Бутики Ferutdin Zakirov открыты в Милане и Москве.

Фотографии предоставлены компанией.