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Ferutdin Zakirov выпустил новый авторский аромат к 14 февраля

10.02.2017  17:00

Вдохновением для создания нового аромата Ferutdin Zakirov послужили «строгая атмосфера мужского британского клуба и царственное очарование ближнего Востока», сообщается в пресс-релизе компании.

Аромат сочетает в себе ингредиенты хвои, лесного мха, амбры с яркими цитрусовыми нотами цедры мандарина и легкими оттенками кедра и мяты. Он раскрывается с помощью баланса дополнительных нот – мускуса, экзотической пачули, сладких оттенках жасмина, орхидеи и розы.

Ферутдин Закиров — предприниматель и креативный директор, представляет бренд под собственным именем. Бутики Ferutdin Zakirov открыты в Милане и Москве.

Фотография предоставлена компанией.

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