26.04.2017 12:53

Ташкентский фестиваль детской моды «Болажонлар-Ширинтойлар» закончится генеральным показом узбекских дизайнеров, пишет АН Podrobno.

Фестиваль детской моды «Болажонлар-Ширинтойлар» пройдет в Ташкенте с 29 мая по 1 июня. Местом проведения мероприятия станет столичный Дворец творчества молодежи.

Фестиваль имеет воспитательное значение и ориентирован на прививание подрастающему поколению вкуса и чувства стиля. Так же событие призвано сохранять культурные традиции национального костюма.

Программа фестиваля детской моды включает в себя дефиле молодых дизайнеров, показ промышленных коллекций и гала-fashion шоу.

В рамках показа промышленных коллекций состоится демонстрация сезонных линеек одежды для детей от ведущих швейных и швейно-трикотажных предприятий Узбекистана при государственной акционерной компании «Узбекенгилсаноат».

Завершится фестиваль генеральным показом моделей узбекских дизайнеров.