Новости
НачалоНовостиФестиваль детской моды в Ташкенте завершится гала-fashion шоу
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
На Патриарших прудах откроется pop up store бренда Norsoyan в поддержку лечения дизайнера Людмилы Норсоян Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Фестиваль детской моды в Ташкенте завершится гала-fashion шоу

26.04.2017  12:53

Ташкентский фестиваль детской моды «Болажонлар-Ширинтойлар» закончится генеральным показом узбекских дизайнеров, пишет АН Podrobno.

Фестиваль детской моды «Болажонлар-Ширинтойлар» пройдет в Ташкенте с 29 мая по 1 июня. Местом проведения мероприятия станет столичный Дворец творчества молодежи.

Фестиваль имеет воспитательное значение и ориентирован на прививание подрастающему поколению вкуса и чувства стиля. Так же событие призвано сохранять культурные традиции национального костюма.

Программа фестиваля детской моды включает в себя дефиле молодых дизайнеров, показ промышленных коллекций и гала-fashion шоу.

В рамках показа промышленных коллекций состоится демонстрация сезонных линеек одежды для детей от ведущих швейных и швейно-трикотажных предприятий Узбекистана при государственной акционерной компании «Узбекенгилсаноат».

Завершится фестиваль генеральным показом моделей узбекских дизайнеров.

Просмотров: 11
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1290 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте