02.05.2017 20:21

Состоялся переезд филиала компании «Чайковский текстиль» в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба компании.

В Ростове-на-Дону филиал компании «Чайковский текстиль» изменил местоположение. С 1 мая он располагается по адресу ул. 1-я Майская, д. 15/16, офис 301.

В сообщении компании отмечается, что номера телефонов остались прежними.

«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.