Новости
НачалоНовостиФилиал компании «Чайковский текстиль» в Ростове-на-Дону изменил адрес
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года 3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

Филиал компании «Чайковский текстиль» в Ростове-на-Дону изменил адрес

02.05.2017  20:21

Состоялся переезд филиала компании «Чайковский текстиль» в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба компании.

В Ростове-на-Дону филиал компании «Чайковский текстиль» изменил местоположение. С 1 мая он располагается по адресу ул. 1-я Майская, д. 15/16, офис 301.

В сообщении компании отмечается, что номера телефонов остались прежними.

«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.

Просмотров: 75
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1294 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте