03.02.2017 01:19

Свидетельство о занесении на доску почета Пинска получил филиал №4 предприятия «Полесье», сообщает пресс-служба компании

Филиал №4 «Пинский трикотаж» компании «Полесье» занесен на городскую доску почета. Свидетельство об этом предприятие получило по итогам работы за 2016 год среди организаций торговли и питания.

Филиал №4 «Пинский трикотаж» начал свою работу в августе 2014 года. В настоящее время в структуру филиала входят 12 торговых объектов, которые расположены в городах Минск, Брест, Барановичи, Пинск, Гродно. Главной стратегией развития филиала в 2014-2016гг. была стратегия расширения розничной сети, увеличения товарооборота, получения прибыли.









Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.

Фотография с сайта компании.