Миланский показ новой женской и мужской коллекции Plein Sport 2017 состоялся 14 января, сообщается в пост-релизе компании.

Plein Sport — первый в истории люксовый бренд спортивной одежды от дизайнера Филиппа Плейна. Новая коллекция включает мужскую и женскую коллекции, которые «олицетворяют силу, готовность побеждать».

Перед зрителем показа развернулся спортивный зал. В центре площадки тренировались бегуны и боксеры, по периметру — подиум. Райан Дойл, звезда паркура, выполнял смелые трюки.

Модели, среди которых присутствовали и профессиональные спортсмены, выступали под мотивационные речи приглашенного спикера.

На подиуме были продемонстрированы яркие свитшоты с принтами, бомберы, пуховики металлизированных оттенков, жилетки, леггинсы, рюкзаки и тренировочные брюки.

Напомним, бренд Philipp Plein был основан в Мюнхене в 1998 году одноименным дизайнером и собственником марки. Сегодня компания выпускает одежду, аксессуары, а также линии интерьерного дизайна. Все вещи изготавливаются в Италии. Штаб-квартира швейцарской марки находится в Амрисвиле, недалеко от Цюриха. Компания насчитывает более 100 сотрудников по всему миру с шоу-румами в Милане, Дюссельдорфе и Гонконге. Марка представлена в престижных бутиках и универмагах, также имеет свои собственные монобрендовые магазины в Монте-Карло, Вене, Москве, Кицбюэле, Каннах, Сен Тропе, Дюссельдорфе, Марбелье, Баку, Санкт-Петербурге, Милане, Сеуле, Дубае и Макао.

Фотографии предоставлены компанией.