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Финалисты первого тура Follow The Fabrika покажут свои вторые коллекции
02.08.2017 12:25
Этап II.II fashion-проекта Follow The Fabrika пройдет 18 августа 2017 года при поддержке Минпромторга России в пространстве Squat ¾, сообщают организаторы.
Мероприятие пройдет в партнерстве с арт-платформой ABRA (Abra Kadabra) для продвижения молодых художников/скульпторов/музыкантов и т.д. На всей территории пространства будет звучать разнообразная музыка от диджеев столицы и регионов России. Интригой вечера станут выступления диджеев столицы и регионов России, список которых пока хранится в секрете. В рамках Follow The Fabrika, II.II будут презентованы показы дизайнеров в виде живых картин. Среди участников: дизайнер Ольга Цетнива (бренд Setka) и другие.
Участниками второго этапа стали: Сонита Филимонова (бренд Bizarrree), Никита Окишев (бренд Nikita Okishev), Екатерина Волкова (бренд Ekaterina Volkova, Беларусь) и дизайнер из Самары Маша Горячева (бренд «Дом Моды Маши Горячевой»). Презентация пройдет в необычном формате кругового показа. Также, в отдельных комнатах площадки будет располагаться маркет молодых российских дизайнеров от High Hat Market, который будет работать с самого обеда.
Механика проекта: Смотр работ дизайнеров состоит из трех этапов. С ноября 2016 по июнь 2017 года на платформе Follow The Fabrika пройдут отборочные туры конкурсантов. После полуфинала у дизайнеров будет два месяца для подготовки конкурсного задания от жюри, чтобы побороться за главный приз. Таким образом, победители каждого четверть финала встретятся в июле и августе 2017 года и продолжат борьбу за возможность выйти в финал.
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