Презентация Follow The Fabrika состоялась 25 июля в Chateau de Fantomas, сообщается в пост-релизе мероприятия.

Участниками первого этапа второго тура стали: Екатерина Белякова (бренд Ekaterina Vita), дизайнер Екатерина Мячина (бренд Katerina Myachina), дизайнер Геннадий Горбачев (бренд GG), дизайнер Люба Сашина (бренд Young Yankee, Санкт-Петербург). А хедлайнером события выступила дизайнер Светлана Евстигнеева.

Показы участников прошли в необычном формате иммерсивного шоу. Сюрпризом было появление в самом конце показа провокационного бренда «Транзитом» и бренда My Mokondo.

Также, в отдельных комнатах площадки были представлены российские дизайнеры, которые показали свои коллекции в виде живых картин. В их числе: Ева Богданова (бренд My Mokondo) в коллаборации с художником Алексом Че, Денис Шестаков (бренд «Транзитом») и Анна Геворкян (бренд Leather Land) в коллаборации с художником Василием Аникиным, Елена Горченкова (бренд Go&SHa) в коллаборации с художницей Дарьей Панфиловой и др. Все показы прошли при поддержке дизайнера Татьяны Ашаковой и ее бренда украшений BeretkAh. Более того, на крыше располагался маркет молодых российских дизайнеров одежды от High Hat Market, который начал работать с самого обеда.

Встречали гостей интригующие девушки в стрэпах от бренда MyMokondo, которые «увели всех в мир fashion-фантазий». При входе гости сталкивались с ванной изумрудного цвета Rosbry с наполненным молоком, в которой лежала красивая модель-мулатка.

Следующее событие Follow The Fabrika состоится 18 августа на территории площадки Squat 3/4.

Механика проекта : Смотр работ дизайнеров состоит из трех этапов. С ноября 2016 по июнь 2017 года на платформе Follow The Fabrika пройдут отборочные туры конкурсантов. После полуфинала у дизайнеров будет два месяца для подготовки конкурсного задания от жюри, чтобы побороться за главный приз. Таким образом, победители каждого четверть финала встретятся в июле и августе 2017 года и продолжат борьбу за возможность выйти в финал.

Фотографии предоставлены организаторами.