23.01.2017 07:04

Как заявил статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, объем финансирования предприятий легкой промышленности в 2017 г. может вырасти на 40% и составит порядка 3 млрд рублей.

«Вы знаете, и это озвучил министр на встрече с президентом, что мы вышли с инициативой выделить в этом году на поддержку легкой промышленности дополнительно к предусмотренным в бюджете средствам 2,2 млрд рублей, в ближайшее время должно быть принято соответствующее решение. Объем финансовых ресурсов на развитие отрасли в 2017 году может составить более 3 млрд рублей, что почти на 40% больше по отношению к 2016 году», - сообщил Виктор Евтухов, напомнив, что в 2016 году на поддержку отрасли было выделено совокупно 2,2 млрд рублей.

Соответствующее заявление, говорится в сообщении министерства, он сделал на пресс-конференции «Стратегические направления развития легкой промышленности в России. Создание новых подотраслей текстильной промышленности».

По данным замминистра, легпром вошел а число отраслей, продемонстрировавших рост по итогам 11 месяцев 2016 года. Текстильное и швейное производство в целом выросло на 5%, производство кожи и обуви – на 6,1% к аналогичному периоду прошлого года.

«Наиболее существенный рост произошел в сегменте производства нетканых материалов - 27,5% и спецодежды - 37,4%. Это полностью совпадает с обновленной стратегией развития легкой промышленности до 2025 года, которую планируется принять в этом году», - напомнил Виктор Евтухов.

По его словам, в значительной степени росту и развитию легкой промышленности в прошедшем году способствовали и меры государственной поддержки, которые как на постоянной основе, так и в рамках программы по антикризису, были оказаны отрасли.

Представитель ведомства подчеркнул, что легкая промышленность — это стратегическая отрасль, и большое внимание сегодня приковано к созданию высоко функциональных технологичных тканей и материалов, которые находят свое применение в авиастроении, строительстве, медицине, сельском хозяйстве и во всем, что касается спорта и военной тематики.