Продажи коллекции Finn Flare X Chapurin сезона весна-лето 2017, созданной в сотрудничестве с Игорем Чапуриным, стартуют в магазинах бренда 1 апреля, сообщается в пресс-релизе компании.

Игорь Чапурин остался верен своему минималистичному видению моды, сочетая геометрию и мягкие линии. Для коллекции Finn Flare X Chapurin модельер выбрал современные гигроскопичные материалы: хлопок, шелк, вискозу. Базовая гамма – оттенки зеленого, песочного, голубого, розового. В коллаборацию вошли женственные платья, блузки, юбки, жакеты, брюки, которые отличаются скульптурным кроем и свойственной модельеру эклектикой.

«Работать с Finn Flare – сплошное удовольствие. Когда у дизайнера в арсенале самые передовые технологии производства на лучших мировых фабриках, доступ к качественным тканям, фурнитуре, и команда профессиональных технологов, конструкторов - это позволяет в полной мере реализовывать самые смелые идеи. Надо сказать, что важным является и доверие партнеров в таком проекте. Я не взялся бы за эту коллекцию, если бы у нас не совпадали взгляды по ряду критериев, среди которых качество и изысканная лаконичность стали ключевыми»,- говорит о совместной работе Игорь Чапурин.

«Несмотря на сложный крой и далеко не скучное комбинирование тканей в своих коллекциях, Игорь очень точно понял нашу философию бренда и создал именно ту одежду, в которой желает видеть себя каждая современная женщина в разных ситуациях»,- рассказывает Президент компании Finn Flare Ксения Рясова.

Игорь Чапурин — российских модельер, началом профессиональной карьеры которого стала победа в конкурсе компании Nina Ricci в Париже. В 1997 году дизайнер получил приглашение княгини Ирины Голицыной на работу в ее доме моды в Италии. Создал собственную марку «Дом моды Чапурина», открыл свои бутики и работает как дизайнер ювелирных украшений, интерьера, художник театра и кино. Модельер входит в пул дизайнеров официального расписания парижской Недели моды, регулярно представляя свои сезонные коллекции.

Сегодня Игорь Чапурин создает коллекции prêt-a-porter и haute couture, линии аксессуаров, ювелирных украшений, постельного белья, лимитированные линии для собственного бутика в ГУМе, для американского рынка, а также работает с массмаркет-брендами, выпуская капсульные коллекции одежды. Дизайнер продолжает сотрудничество с Большим театром, участвуя в российских и международных театральных проектах, в том числе таких постановках, как Creation 2010, Reflections, King of the Dance.

Finn Flare — сеть магазинов одежды и аксессуаров для женщин и мужчин в ценовом сегменте «средний плюс». Собственная розничная сеть Finn Flare насчитывает более 111 магазинов в России и Казахстане и более 63 франчайзинговых магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.