Бренд Finn Flare представил коллекцию сезона весна-лето 2017, сообщает компания.

Морской стиль, сафари, деним и другие модные тренды были продуманы и адаптированы с учетом фирменного стиля финского бренда. Одним из сюрпризов для поклонников марки стала капсульная коллекция, разработанная в сотрудничестве с дизайнером Игорем Чапуриным.

Главными цветами сезона стали лимонно-желтый, пудровый розовый, насыщенный апельсиновый, алый, изумрудный и, конечно, все их оттенки: голубой, фуксия, молочный, лазурный, мятный. Пастельные однотонные модели также занимают отдельное место в коллекции. Использованные флористические принты поражают своим разнообразием и оригинальными цветовыми сочетаниями. В коллекции также стоит отметить геометрические принты: клетку и полоску, как вертикальную, так и горизонтальную. Графика и горох также украшают многие модели.

Finn Flare — сеть магазинов одежды и аксессуаров для женщин и мужчин в ценовом сегменте «средний плюс». Собственная розничная сеть Finn Flare насчитывает более 111 магазинов в России и Казахстане и более 63 франчайзинговых магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.