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Finn Flare открыл новый магазин в Санкт-Петербурге

25.07.2017  10:42

Очередной петербургский магазин европейской марки Finn Flare расположился на втором этаже ТРК «Сити Молл», сообщает компания.

В новом магазине представлена мужская и женская коллекция весна-лето 2017 и осень-зима 2017/2018.

На создание новой коллекции Finn Flare осень-зима 2017/2018 дизайнеров вдохновила эстетика гранжа, скандинавского и британского стилей, а также характерные цвета осени. Базовая гамма включает многообразие природных тонов (бордо, графит, терракотовый, хвойный, коричневый, охра, горчичный), нежные пастельные оттенки (светло-голубой, лавандовый, приглушенный фиолетовый, дымчато-розовый), насыщенные, густые цвета (оранжевый, красный, чернильно-синий).

Finn Flare – европейская марка с высоким уровнем знания бренда на рынке, который относится к сегменту «средний+» с высоким средним чеком. Компания входит в топ-15 крупнейших fashion-ритейлеров страны. На сегодняшний день это крупная федеральная сеть, включающая более 100 розничных и 57 франчайзинговых магазинов, с продажами на территории России, стран СНГ и Европы.

Фотография предоставлена компанией.

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