04.08.2017 07:19

По словам президента Finn Flare Ксении Рясовой, для компании «Германия сейчас в приоритете, если говорить об освоении европейского рынка, а дальше, скорее всего, рассмотрим Северную Европу».

Как заявила топ-менеджер порталу fashionunited, бренд смотрит с большим оптимизмом в будущее. «Мы производим яркую, модную одежду, но при этом практичную, что как раз любят и ценят в Европе», - подчеркнула она.

«С осени 2016 года мы продаемся в Германии на otto.de, amazon.de и уже вышли на безубыточность. Принимая во внимание несколько неудачных попыток российских брендов выйти на европейский и американский рынок, мы готовились к этому очень тщательно. С появлением e-commerce стало понятно, что наше время пришло», - добавила Ксения Рясова.