24.07.2017 07:15

Запуск системы маркировки меховых изделий в России позволил ФНС получать точные данные по продажам меховой продукции. Как заявили в ведомстве, с момента начала маркировки данной продукции чипами было продано более 1 млн маркированных шуб на сумму более 56 млрд рублей.

На сегодняшний день в системе маркировки меховых изделий зарегистрировано 9 тыс. участников, тогда как год назад точное количество участников было неизвестно и оценивалось в 2,5 тыс. Кроме того, после введения маркировки легальный оборот товара увеличился в пять раз, отмечают в ФНС.

Маркировка меховых изделий запущена на территории России с 12 августа 2016 года. В этом году Госдума продлила действие пилотного проекта по маркировке шуб до 31 декабря 2018 года.