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Forward поддержал VII Международные парламентские игры

13.12.2016  23:57

Официальным партнером VII Международных парламентских игр стала ТМ Forward, сообщает пресс-служба компании.

В воскресенье, 4 декабря, на футбольной арене ЦСКА прошел финал VII Международных парламентских игр. В матче принимала участие сборная России и команда мира. В пяти видах спорта (мини-футболе, бильярде, большом теннисе, шахматах и бадминтоне) победу одержали наши спортсмены. В настольном теннисе первенство досталось представителям Латвии.

Официальным партнером мероприятия выступила ТМ Forward.

Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.

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