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Forward продемонстрировал фирменный ассортимент на выставке ISPO Munich

11.02.2017  00:27

Выставка ISPO Munich 2017 завершилась в Мюнхене 8 февраля. Одним из экспонентов события стала российская марка Forward. Четыре дня на стенде компании демонстрировались фирменные коллекции спортивной одежды и экипировки сборных команд России.



Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.

Фотографии с сайта компании.

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