Новости
НачалоНовостиForward выступил партнером 21-го Кубка России по рукопашному бою
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

Forward выступил партнером 21-го Кубка России по рукопашному бою

27.03.2017  20:51

Официальным партнером соревнований на Кубок России по рукопашному бою стала ТМ Forward, сообщает пресс-служба компании.

21-й Кубок России по рукопашному бою прошел в Москве 17 и 18 марта. Местом проведения состязания стал столичный центр боевых искусств. Призы присуждались в 8-ми весовых категориях у мужчин и в 7-ми – у женщин.

Официальным партнером соревнований стала компания Forward.



Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.

Фотография с сайта компании.

Просмотров: 63
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1271 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте