27.03.2017 20:51

Официальным партнером соревнований на Кубок России по рукопашному бою стала ТМ Forward, сообщает пресс-служба компании.

21-й Кубок России по рукопашному бою прошел в Москве 17 и 18 марта. Местом проведения состязания стал столичный центр боевых искусств. Призы присуждались в 8-ми весовых категориях у мужчин и в 7-ми – у женщин.

Официальным партнером соревнований стала компания Forward.









Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.

Фотография с сайта компании.