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Forward запустит линию одежды с логотипом Крыма

01.02.2017  23:57

Forward примет участие в продвижении нового логотипа Крыма, запустив линию одежды с соответствующим принтом, сообщает пресс-служба компании.

Новый логотип Крыма появится на продукции марки Forward. Соглашение об этом было заключено между представителями компании-производителя и Министерством курортов и туризма республики.

Презентация одежды Forward с логотипом состоится в рамках международной туристической выставки «Открытый Крым — 2017» в начале марта в Ялте.

Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.

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