23.05.2017 20:16

Федерация профсоюзов Белоруссии наградила компании за высокие достижения в труде, сообщает пресс-служба организации.

В Минске прошло вручение премии 2017 года за высокие достижения в труде, присужденной президиумом совета Федерации профсоюзов республики. Компаниям-победителям было присвоено звание лауреата и выдана награда в виде почетного знака. Церемония состоялась в республиканском Дворце культуры профсоюзов.

В номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля, легкая промышленность» награды удостоилась дзержинская швейная фабрика «Элиз». Компания отмечена за за достижение высоких показателей в социально-экономическом развитии организации.

«Дзержинская швейная фабрика «Элиз» — крупнейший производитель мужских сорочек и женских блузок в Белоруссии. Продукция предприятия выпускается под торговыми марками TinoAretty, Leonardo, Eliz, «Элиз». Также производится эксклюзивная коллекция сорочек из дорогих тканей.

Фабрика основана в 1928 году. Имеет девять производственных филиалов за пределами Дзержинска: в Узде, Столбцах, Несвиже и других малых городах.