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ФПБ вручила премию коллективу дзержинской швейной фабрики «Элиз»
23.05.2017 20:16
Федерация профсоюзов Белоруссии наградила компании за высокие достижения в труде, сообщает пресс-служба организации.
В Минске прошло вручение премии 2017 года за высокие достижения в труде, присужденной президиумом совета Федерации профсоюзов республики. Компаниям-победителям было присвоено звание лауреата и выдана награда в виде почетного знака. Церемония состоялась в республиканском Дворце культуры профсоюзов.
В номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое
обслуживание, торговля, легкая промышленность» награды удостоилась дзержинская швейная
фабрика «Элиз». Компания отмечена за за достижение высоких показателей в
социально-экономическом развитии организации.
«Дзержинская
швейная фабрика «Элиз» — крупнейший производитель мужских сорочек и женских
блузок в Белоруссии. Продукция предприятия выпускается под торговыми марками
TinoAretty, Leonardo, Eliz, «Элиз». Также производится эксклюзивная коллекция
сорочек из дорогих тканей.
Фабрика
основана в 1928 году. Имеет девять производственных филиалов за пределами
Дзержинска: в Узде, Столбцах, Несвиже и других малых городах.
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