Новости
НачалоНовостиФПБ вручила премию коллективу дзержинской швейной фабрики «Элиз»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 Рейтинг@Mail.ru
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года

ФПБ вручила премию коллективу дзержинской швейной фабрики «Элиз»

23.05.2017  20:16

Федерация профсоюзов Белоруссии наградила компании за высокие достижения в труде, сообщает пресс-служба организации.

В Минске прошло вручение премии 2017 года за высокие достижения в труде, присужденной президиумом совета Федерации профсоюзов республики. Компаниям-победителям было присвоено звание лауреата и выдана награда в виде почетного знака. Церемония состоялась в республиканском Дворце культуры профсоюзов.

В номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля, легкая промышленность» награды удостоилась дзержинская швейная фабрика «Элиз». Компания отмечена за за достижение высоких показателей в социально-экономическом развитии организации.

«Дзержинская швейная фабрика «Элиз» — крупнейший производитель мужских сорочек и женских блузок в Белоруссии. Продукция предприятия выпускается под торговыми марками TinoAretty, Leonardo, Eliz, «Элиз». Также производится эксклюзивная коллекция сорочек из дорогих тканей.

Фабрика основана в 1928 году. Имеет девять производственных филиалов за пределами Дзержинска: в Узде, Столбцах, Несвиже и других малых городах.

Просмотров: 70
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1305 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте