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Frame Moscow представила весенне-летнюю коллекцию обувного бренда Barrett
20.02.2017 13:47
При создании новой коллекции дизайнеры Barrett вдохновлялись ключевыми художественными направлениям XX века, сообщается в пресс-релизе компании Frame Moscow.
В коллекции представлены градиенты, простые геометрические формы, всплески цвета. Основные специалитеты марки – мокасины, лоферы, броги и монки - отходят от привычной формальности: мокасины с круглым мысом из плетеной телячьей кожи, тиснение и фактурная замша на элегантных двуцветных лоферах с кисточками, тяжелые броги с градиентом.
Компания Frame Moscow более десяти лет является одним из ведущих ритейлеров мужской одежды и аксессуаров класса «люкс» из Италии на российском рынке. Компания не только обладает эксклюзивными правами на дистрибуцию итальянского бренда Atelier Portofino, но и объединяет в себе такие марки одежды и аксессуаров, как: Barrett, Moorer, Marol, Serapian, Tateossian и многие другие. В состав Frame Moscow также входят монобрендовые бутики Barrett и Jacob Cohen. Помимо этого Frame Moscow предоставляет для своих клиентов услугу индивидуального пошива.
Фотографии предоставлены компанией.
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