В рамках конференции будет создан комитет по защите прав интеллектуальной
собственности CCI France Russie, сообщают организаторы.
Мероприятие пройдет 21 сентября 2017 года с 09:30 до 13:30 в Посольстве
Франции в России на ул. Большая Якиманка, 45.
Программа:
- Открытие
конференции:
- Посол
Франции в России (назначение нового посла состоится 1 сентября);
- Эммануэль
Киде, Президент CCI France Russie.
- Сессия 1: Правовой контекст защиты
интеллектуальной собственности в России: актуальное состояние и перспективы.
- Сессия 2: Практический опыт
компаний по защите авторских прав: проблемы и способы их решения.
После окончания мероприятия состоится фуршет
Вопросы к обсуждению:
- Защита
прав интеллектуальной собственности в России и на международном уровне.
- Актуальные
проблемы защиты авторского права в сети интернет.
- Репутационные
риски для бренда.
- Превентивные
методы борьбы с контрафактом и плагиатом. Способы устранения нанесенного
ущерба.
- Защита
авторских прав: обзор рынка и возможные решения.
- Контрафакт:
как государство борется с ввозом и оборотом поддельной продукции? Какие
приняты меры?
- Как
Франция защищает права на интеллектуальную собственность и с какими
проблемами продолжает сталкиваться? Какой опыт был бы полезен Российским
компаниям?
- Как
обезопасить свою продукцию? Какие новые методы нарушения были
выявлены? Опыт крупнейших компаний.
Приглашенные cпикеры:
- Виктор Евтухов, заместитель Министра промышленности и
торговли;
- Асламбек Аслаханов, член совета
Федерации, Президент Международной Ассоциации Антиконтрафакт;
- Людмила Новоселова, Председатель суда
по Интеллектуальным правам;
- Марион Гут, советник по вопросам интеллектуальной
собственности по СНГ и Грузии, Посольство Франции в России.
А также
представители компаний (отрасли: фармацевтическая промышленность, FMCG/ритейл,
программное обеспечение, косметика/парфюмерия, продукты питания, табачное
производство, алкогольная продукция).