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Франко-российская торгово-промышленная палата и Посольство Франции в России проведут конференцию по защите интеллектуальной собственности

10.08.2017  18:33

В рамках конференции будет создан комитет по защите прав интеллектуальной собственности CCI France Russie, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет 21 сентября 2017 года с 09:30 до 13:30 в Посольстве Франции в России на ул. Большая Якиманка, 45.

Программа:

  • Открытие конференции:
    • Посол Франции в России (назначение нового посла состоится 1 сентября);
    • Эммануэль Киде, Президент CCI France Russie.
  • Сессия 1: Правовой контекст защиты интеллектуальной собственности в России: актуальное состояние и перспективы.
  • Сессия 2: Практический опыт компаний по защите авторских прав: проблемы и способы их решения.

После окончания мероприятия состоится фуршет

Вопросы к обсуждению:

  • Защита прав интеллектуальной собственности в России и на международном уровне.
  • Актуальные проблемы защиты авторского права в сети интернет.
  • Репутационные риски для бренда.
  • Превентивные методы борьбы с контрафактом и плагиатом. Способы устранения нанесенного ущерба.
  • Защита авторских прав: обзор рынка и возможные решения.
  • Контрафакт: как государство борется с ввозом и оборотом поддельной продукции? Какие приняты меры?
  • Как Франция защищает права на интеллектуальную собственность и с какими проблемами продолжает сталкиваться? Какой опыт был бы полезен Российским компаниям?
  • Как обезопасить свою продукцию? Какие новые методы нарушения были выявлены? Опыт крупнейших компаний. 

Приглашенные cпикеры:

  • Виктор Евтухов, заместитель Министра промышленности и торговли;
  • Асламбек Аслаханов, член совета Федерации, Президент Международной Ассоциации Антиконтрафакт;
  • Людмила Новоселова, Председатель суда по Интеллектуальным правам;
  • Марион Гут, советник по вопросам интеллектуальной собственности по СНГ и Грузии, Посольство Франции в России.

А также представители компаний (отрасли: фармацевтическая промышленность, FMCG/ритейл, программное обеспечение, косметика/парфюмерия, продукты питания, табачное производство, алкогольная продукция).

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