В рамках конференции будет создан комитет по защите прав интеллектуальной собственности CCI France Russie, сообщают организаторы.



Мероприятие пройдет 21 сентября 2017 года с 09:30 до 13:30 в Посольстве Франции в России на ул. Большая Якиманка, 45.

Программа:

Открытие конференции:

Посол Франции в России (назначение нового посла состоится 1 сентября);



Эммануэль Киде, Президент CCI France Russie.

Сессия 1: Правовой контекст защиты интеллектуальной собственности в России: актуальное состояние и перспективы.

Сессия 2: Практический опыт компаний по защите авторских прав: проблемы и способы их решения.

После окончания мероприятия состоится фуршет

Вопросы к обсуждению:

Защита прав интеллектуальной собственности в России и на международном уровне.

Актуальные проблемы защиты авторского права в сети интернет.

Репутационные риски для бренда.

Превентивные методы борьбы с контрафактом и плагиатом. Способы устранения нанесенного ущерба.

Защита авторских прав: обзор рынка и возможные решения.

Контрафакт: как государство борется с ввозом и оборотом поддельной продукции? Какие приняты меры?

Как Франция защищает права на интеллектуальную собственность и с какими проблемами продолжает сталкиваться? Какой опыт был бы полезен Российским компаниям?

Как обезопасить свою продукцию? Какие новые методы нарушения были выявлены? Опыт крупнейших компаний.



Приглашенные cпикеры:

Виктор Евтухов, заместитель Министра промышленности и торговли;

Асламбек Аслаханов, член совета Федерации, Президент Международной Ассоциации Антиконтрафакт;

Людмила Новоселова, Председатель суда по Интеллектуальным правам;

Марион Гут, советник по вопросам интеллектуальной собственности по СНГ и Грузии, Посольство Франции в России.

А также представители компаний (отрасли: фармацевтическая промышленность, FMCG/ритейл, программное обеспечение, косметика/парфюмерия, продукты питания, табачное производство, алкогольная продукция).