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Французские дизайнеры представили в Ташкенте ливреи из иката

15.11.2017  14:54

Три исторических костюма из узбекской традиционной ткани были представлены на Ташкентской неделе моды, сообщает агентство Sputnik Узбекистан.

Для пошива костюмов было организовано специальное ателье, где в течение трех недель работали студенты факультета дизайна костюмов лицея Ла Мартиньер-Дидро. Особое внимание авторы уделили адаптации мотивов ткани икат к особенному крою, размещению специфических орнаментов и рисунков на одежде, соблюдению исторической линии и созданию украшений. Каждый из трех костюмов был создан в двух экземплярах. Одна коллекция предназначалась для фонда лицея в Лионе, другая— для Ташкентской недели моды.

Эксперимент по созданию костюмов проводился в рамках сотрудничества Ташкентского института текстильной и легкой промышленности и маргиланской фабрикой «Едгорлик» совместно с французским лицеем Ла Мартиньер-Дидро.

Ташкентская неделя моды проходит с 14 по 19 ноября в Узбекистане. В ней принимают участие дизайнеры из Франции, Италии, Кореи, России, Кыргызстана, Узбекистана. К показу планируется около 850 комплектов одежды.

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