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Французский бренд Cop.Copine выпустил коллекцию, посвященную Стокгольму

10.04.2017  18:05

Креативный директор Cop.Copine Мари Жо де Оливейра решила в новой коллекции «поженить парижский шарм и элегантность с северным духом шведской столицы», сообщается в пресс-релизе компании.

Сочетание графичных изображений домов Гамла Стана и натуральных тканей белого цвета «связывает» воедино женственные юбки-трапеции и невесомые рубашки свободного кроя с рукавами три четверти, а также лаконичные плотные, на тонких бретелях платья-прямоугольники с боковыми карманами.

Особого внимания заслуживает платье-трапеция с красочным пиксельным принтом, сочетающим белый, черный и насыщенно-голубой цвета, в виде стоящих на воде старых домиков на фоне северного неба.

В той же стилистике выполнены аксессуары, дополняющие коллекцию: вместительная сумка-шоппер с белым архитектурным принтом и маленький клатч в черном или белом варианте с ярким элементом в виде красного язычка на застежке-молнии.

Французский бренд женской одежды Cop.Copine был основан более 30 лет назад в Париже Аланом и Леоном Неделян. В 1986 году братья открыли небольшую мастерскую по пошиву одежды и практически сразу добились успеха в мире высокой моды. Душой коллекций Cop.Copine уже многие годы является креативный директор Мари Джо де Оливейра, разделяющая страсть основателей бренда к путешествиям и архитектуре.

Фотографии предоставлены компанией.

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