Первый российский магазин французского ювелирного дома Mauboussin откроется в Москве к началу летнего сезона, сообщает компания JLL.

Флагманский бутик Mauboussin расположится по адресу: ул. Никольская, 10. Консультантом сделки по аренде помещения площадью более 150 кв. м. выступила компания JLL.

Ювелирный дом Mauboussin был основан в Париже в 1827 году, и за почти двухвековую историю бренда открылось порядка 200 бутиков в Америке, Европе, Азии и Африке. Во флагманском магазине на Никольской улице будут представлены ювелирные изделия, часы, письменные принадлежности, солнцезащитные очки, аксессуары и авторские ароматы центральных коллекций бренда: Le premier jour, Chance of love, Mon premier jour c’est toi, L'etoile de l'ange ou du demon, Kiff & kiss, Salome и La courtisane. Линейка бренда включает как серию ювелирных украшений для особых случаев, так и повседневные варианты.

Борис Гуревич, директор по развитию Mauboussin в России, отмечает: «Для ювелирного дома Mauboussin открытие бутика на ул. Никольская, 10, – своего рода возврат к истокам, ведь именно в этом здании, в гостинице «Шереметьевское подворье», в 1882 году останавливался основатель компании Жорж Мобуссан. В Москве он знакомился с ведущими ювелирами и поставщиками царского двора, изучал самобытные работы русских мастеров. Спустя 135 лет знаковые коллекции Mauboussin предстанут в историческом для бренда месте; в дальнейшем ассортимент будет дополняться изделиями с учетом особенностей российского рынка».

Наталья Озерная, заместитель руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве, комментирует: «Ключевыми критериями при выборе площадки для открытия флагманского бутика Mauboussin являлись центральная локация, высокий трафик, отличные визуальные характеристики и правильное соседство. Помещение на Никольской улице отвечает всем этим параметрам, располагаясь вблизи Красной площади, премиальных магазинов в Nikolskaya Plaza и Третьяковском проезде и популярных ресторанов, в пешеходной в зоне с активным потоком жителей города и туристов. Данные факторы позволят обеспечить Mauboussin прогнозные продажи и будут способствовать повышению узнаваемости бренда в России, что в совокупности станет залогом успешного выхода бренда на рынок».

JLL входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500; оборот компании в 2016 году составил 6,8 млрд долл. США, за вычетом прямых расходов – 5,8 млрд долл. США. За 2016 год специалисты JLL закрыли сделки по покупке-продаже и привлечению финансирования общим объемом 136 млрд долл. США. Объем портфеля JLL в сфере управления недвижимостью составляет 4,4 млрд кв. футов, или 409 млн кв. м. Компания JLL имеет около 300 корпоративных офисов в более чем 80 странах мира и объединяет свыше 78 тыс. сотрудников (на конец 1-го квартала 2017 года). По данным на 31 марта 2017 года, LaSalle Investment Management, подразделение по управлению инвестициями, управляет активами стоимостью 58 млрд долл. США. JLL является брендом и зарегистрированным торговым знаком Jones Lang LaSalle Incorporated.

В России и странах СНГ JLL представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. В 2004, 2006-2017 годах компания удостаивалась премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, Москва, премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, Санкт-Петербург в 2009 и 2016 годах, премии «Консультант года» на RCSC Awards в 2015 году.

Фотография предоставлена компанией.