Испанский бренд Mango опубликовал рекламную кампанию сезона весна-лето 2017.

Модели Фредерикке Софи и Мика Арганараз исследуют дикую природу Марокко в кампании Mango весна-лето 2017. Песчаные дюны и неофутуризм, милитари и богемный шик – противоречия переплетаются в новой коллекции бренда.

В новом сезоне Mango предлагает неоновые платья-миди, комбинезоны из денима, кожаные косухи с голографическим блеском, замшевые юбки, шифоновые платья в пол, рубашки свободного кроя из натуральных материалов и многое другое.

Компания Mango была основана в 1984 году. В коллекции бренда представлены линии Mango Woman, Mango Man, Mango Kids и Violeta. В дизайнерском центре «Ангар» в городе Палау-Солита ежегодно разрабатывается более 18 000 моделей одежды и аксессуаров. Сегодня бренд представлен в 110 странах, а магазины Mango занимают совокупную площадь более 800 000 кв. м. Компания завершила 2015 год с объемом продаж в 2 327 млн. евро, что на 15% больше по сравнению с 2014 годом, демонстрируя показатель Ebitda равный 170 млн. евро.

Фотографии предоставлены компанией.