Презентация программы оригинального интенсивного курса «Дизайн и стилистика костюма» от Fresh Fashion Intensive Design School состоится 13 января в лофт-проекте «Этажи», сообщают организаторы.

В программе презентации:

1. Владимир Бухинник, известный дизайнер и телеведущий программ о моде, и Ольга Самоненко, ведущий дизайнер одежды бренда Love Republic Melon Fashion Group, расскажут о своем творчестве и образовательной программе Fresh Fashion.

2. Мастер-класс «Модные тенденции: так их еще никто не анализировал - Длина юбки обратнопропорциональна росту курса доллара или как предсказывать будущее с помощью костюма» и презентация книги «Психология и социология костюма» доктора философских наук, профессора кафедры дизайна костюма СПбГЭУ, журналиста в сфере fashion-дизайна Влады Липской.

3. Знакомство с программами дополнительного образования при школе Fresh Fashion:

Авторский курс Натальи Бельтюковой и Анны Коноваловой «Основы композиции: от арт-объекта до дизайна интерьера».13+.

Авторский курс Бориса Зинкевича «Живопись и рисунок» (подготовка к поступлению в вуз и просто для души). 13+.

Школа красоты и основ модельного искусства «Ты удивляешь Мир». 5+.

Курс «Основы компьютерной грамотности и Photoshop для новичков». 13+.

Курс «Чудеса рукоделия: вязание, вышивка, мягкая игрушка, платья для куклы и иные сувениры». 10+.

Курс для старшеклассников «Дизайнер костюма и фэшн-блогер».13+.

Фотография предоставлена организаторами.