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Fresh Fashion Intensive Design School презентует программу интенсива «Дизайн и стилистика костюма»
09.01.2017 10:23
Презентация программы оригинального интенсивного курса «Дизайн и стилистика костюма» от Fresh Fashion Intensive Design School состоится 13 января в лофт-проекте «Этажи», сообщают организаторы.
В программе презентации:
1. Владимир Бухинник, известный дизайнер и телеведущий программ о моде, и Ольга Самоненко, ведущий дизайнер одежды бренда Love Republic Melon Fashion Group, расскажут о своем творчестве и образовательной программе Fresh Fashion.
2. Мастер-класс «Модные тенденции: так их еще никто не анализировал - Длина юбки обратнопропорциональна росту курса доллара или как предсказывать будущее с помощью костюма» и презентация книги «Психология и социология костюма» доктора философских наук, профессора кафедры дизайна костюма СПбГЭУ, журналиста в сфере fashion-дизайна Влады Липской.
3. Знакомство с программами дополнительного образования при школе Fresh Fashion:
Фотография предоставлена организаторами.
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