Бренд Furla совместно с галереей Lafayette представил новый проект Pop Up Africa, сообщает компания.

В пространстве Mogador открылся одноименный Pop Up Store, а в витрине, выходящей на бульвар Осман, появилась специальная инсталляция Furla. Уникальное пространство Pop Up Africa создано специально для легендарного парижского универмага Lafayette. Главным шедевром являются три модели сумок в семи различных стилистических решениях, украшенные яркими рисунками флоры и фауны жаркого континента.

Сумка Metropolis дополнена изображением тропического леса и животными принтами. Простая, но элегантная модель сумки Linda дополнена пятнами леопарда, полосками зебры и тропическими птицами. Третья модель, Piper Dome, выполнена из кожи зеленого оттенка и отражает мотив коллекции Furla. Отдельного внимания заслуживает дизайн Pop Up Africa. Нежно-розовый, шалфей и зеленые оттенки с птицами отражают атмосферу и стилистику проекта Furla. Ярким ориентиром Pop Up Africa служит неоновая вывеска Furla Galeries Lafayette. Проект Pop Up Africa представлен в галерее Lafayette до 18 мая.

Компания Furla была создана в 1927 году итальянцем Алдо Фурланетто. Ежегодно бренд представляет две основные коллекции — осенне-зимнюю и весенне-летнюю, а также коллекции Furla — Flash и Spot, которые отличаются тем, что в их состав включены модели и цвета, не вошедшие в основные коллекции. В настоящее время по всему миру открыто более 200 монобрендовых магазинов Furla, в которых можно приобрести обувь, сумки, солнцезащитные очки, кошельки и другие аксессуары.

Фотографии предоставлены компанией.