Новый бутик Furla площадью 150 кв. м. расположился в ТРК «Европейский» и стал самым большим магазином марки в России, сообщается в пресс-релизе компании.

В бутике Furla кроме уже привычных аксессуаров для женщин, впервые в России представлены полные коллекция аксессуаров для мужчин.

«Открытие нового московского магазина – большой шаг в международной политике нашего бренда. Россия для нас важный рынок, и мы горды тем, что нам удается оправдывать ожидания московских и российских покупателей», - говорит генеральный директор Furla Альберто Камерленго.

Компания Furla была создана в 1927 году итальянцем Алдо Фурланетто. Ежегодно бренд представляет две основные коллекции — осенне-зимнюю и весенне-летнюю, а также коллекции Furla — Flash и Spot, которые отличаются тем, что в их состав включены модели и цвета, не вошедшие в основные коллекции. В настоящее время по всему миру открыто более 200 монобрендовых магазинов Furla, в которых можно приобрести обувь, сумки, солнцезащитные очки, кошельки и другие аксессуары.

Фотография предоставлена компанией.