В российских магазинах Furla стартовали продажи капсульной коллекции, посвященной 90-летию итальянского бренда аксессуаров и демонстрирующей эволюцию модели Metropolis, сообщается в пресс-релизе компании.

Новая сумка Metropolis доступна в пяти цветах: розовый, магнолия, золото, красный и оникс. Девять различных вариантов закрывающих клапанов уже доступны в магазинах Furla по всему миру с мая. Начало продажи коллекции Furla 90th Anniversary в магазинах Furla в торговых центрах ГУМ, «Европейский» и «Атриум» в Москве и «Галерея» в Санкт-Петербурге с 11 мая, в магазине Furla в торговом центре «Моремолл» в Сочи с 1 июня.

Путешествие в историю Furla начинается в «Ревущих 20-х», которые нашли отражение в дизайне Metropolis, сделанной из бархата и с золотой цифрой «20». Следующая остановка – 30-е. Джаз и Марлен Дитрих стали символами этой поры. Клапан стилизован под меховую отделку с выгравированной лазером цифрой «30». Metropolis 40-х – с воланами и бантами «в крапинку».

50-е – эпоха рок-н-ролла, Элвиса Пресли и взрыва цвета, который ворвался в жизнь в первое десятилетие после Второй мировой войны. Клапан выполнен в виде британского флага, где вместо традиционных красного, синего и белого используются черный, серый и белый цвета. Цифра «60» помещена в центр и стилизована под лейбл грампластинки. 70-е стали революционной эпохой: диско, Studio 54, блеск и абсолютная свобода во всем. Мерцающие ткани олицетворяют зеркальный шар танцпола, символ этого десятилетия.

80-е – родина панка. Мода становится провокационной, аксессуары кричащими. Для того, чтобы почувствовать это десятилетие стоит выбрать клапан в виде сердца, украшенных булавками, шпильками и цифрой «80», напечатанной на передней части клапана. Путешествие в 90-е переносится в США, где набирает популярность хип-хоп. Показная роскошь и богатство – символ этого десятилетия. Клапан для сумки выполнен из замши, с деталями цветов оникс и оранжевого. Цифра «90» находится в самом центре клапана. Путешествие Furla завершается на заре нового тысячелетия. Клапан выполнен в серебряном цвете, украшен стразами и пластинками, создающими впечатление удивительного технического устройства из будущего.

Компания Furla была создана в 1927 году итальянцем Алдо Фурланетто. Ежегодно бренд представляет две основные коллекции — осенне-зимнюю и весенне-летнюю, а также коллекции Furla — Flash и Spot, которые отличаются тем, что в их состав включены модели и цвета, не вошедшие в основные коллекции. В настоящее время по всему миру открыто более 200 монобрендовых магазинов Furla, в которых можно приобрести обувь, сумки, солнцезащитные очки, кошельки и другие аксессуары.

Фотография предоставлена компанией.