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Furla презентовала коллекцию сезона осень-зима 2017 в Милане
02.03.2017 23:54
В рамках презентации, которая прошла в залах Palazzo Cusani, Furla представила капсульную коллекцию, посвященную 90-летию итальянского бренда аксессуаров и демонстрирующую эволюцию модели Metropolis, сообщается в пост-релизе компании.
По задумке креативного директора Furla Фабио Фузи, Metropolis проделал модное путешествие во времени длиной в девяносто лет, начиная у истоков XX века, и заканчивая первой декадой XXI века. Каждый период истории бренда и мира нашел отражение в одной из девяти моделей Metropolis.
Новая капсульная коллекция My Play Furla появится в бутиках по всему миру уже в мае.
Компания Furla была создана в 1927 году итальянцем Алдо Фурланетто. Ежегодно бренд представляет две основные коллекции — осенне-зимнюю и весенне-летнюю, а также коллекции Furla — Flash и Spot, которые отличаются тем, что в их состав включены модели и цвета, не вошедшие в основные коллекции. В настоящее время по всему миру открыто более 200 монобрендовых магазинов Furla, в которых можно приобрести обувь, сумки, солнцезащитные очки, кошельки и другие аксессуары.
Фотографии предоставлены компанией.
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