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Футболистов сборной Крыма экипирует Forward
20.12.2016 00:05
Forward предоставит форму сборной Крыма по футболу, сообщает пресс-служба компании.
Крымский футбольный форум прошел 9 декабря. В рамках события был назначен главный тренер команды Валерий Петров, а также утвержден состав сборной из 24 спортсменов.
Партнером сборной Крыма по футболу стала компания Forward. Производитель экипирует игроков фирменной одеждой для тренировок.
«Невозможно отрицать, что футбол — популярный во всей стране вид спорта, который имеет миллионы поклонников, и в связи с этим рад, что Крым по чуть-чуть выходит из некой спортивной изоляции», — отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.
Фотография с сайта компании.
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