Одно из крупнейших российских предприятий по выпуску кордных и технических тканей «Газпром Химволокно» станет участником юбилейной выставки Techtextil Russia, сообщают организаторы.

История предприятия началась более полувека назад с запуска в эксплуатацию мощности по производству капронового корда. В 2010 году были выпущены опытные партии полиэфирного и анидного корда. С января 2013 года запущено в эксплуатацию производство пропитанных полиамидных (ПА 6 и ПА 6.6) и полиэфирных кордных тканей. Новая производственная линия построена на базе оборудования, изготовленного ведущими мировыми производителями в области химического машиностроения.

В настоящее время «Газпром Химволокно» является единственным производителем полиэфирных нитей в России. В 2016 году компания впервые представила на площадке Techtextil Russia свой новый бренд – техническую ткань TEXXCORE, предназначенную для армирования резиновых конвейерных лент. В мае 2017 года компания приняла участие в выставке Techtextil во Франкфурте-на-Майне, тем самым презентовав новый бренд уже на мировом рынке. Стенд «Газпром Химволокно» стал одной из самых оживленных площадок для проведения деловых переговоров. Участие в выставках позволило компании значительно расширить географию поставок продукции предприятиям.