22.12.2016 22:40

Продукция волгоградского предприятия «Газпром химволокно» стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», говорится в пресс-релизе компании.

«Газпром химволокно» для участия в конкурсе предоставило три продукта - полиэфирные технические высокопрочные нити, полиэфирную пропитанную кордную ткань и полиэфирную пропитанную техническую ткань Texxcore. Лауреатом конкурса стала полиэфирная высокопрочная техническая нить, которая вошла в число 100 лучших товаров России в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Полиэфирная кордная и техническая ткань отмечены почетными дипломами конкурса. Также, всем выставочным товарам присвоен статус «Новинка года».

Стоит отметить, что генеральному директору компании «Газпром химволокно» Павлу Погребнякову присужден знак «За достижения в области качества» в честь выхода продукции предприятия в финал конкурса. А начальник смены цеха кордных тканей Людмила Ситникова награждена Почетным знаком «Отличник качества».

«С задачей, которая стоит сегодня по импортозамещению, повышению конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции, предприятия - победители конкурса успешно справляются. Выпуск многих новых товаров стал возможен благодаря реализации инвестиционных проектов, модернизации площадок и участию в государственных программах. Эту работу мы обязательно продолжим», - рассказал председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков.

ЗАО «Газпром химволокно» основан в 1966 года как Волжский завод синтетического волокна. В 2000 году предприятие было преобразовано в ОАО «Сибур-Волжский», в 2006 году вошло в состав крупнейшего в Восточной Европе шинного холдинга «СИБУР-Русские шины». С 2012 года акционером ОАО «Сибур-Волжский» становится ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават», а предприятие получает новое название ЗАО «Газпром химволокно». Это одно из крупнейших высокотехнологичных предприятий России по выпуску кордных и технических тканей. В настоящее время «Газпром химволокно» является единственным производителем полиэфирных нитей в России. Это динамично развивающееся предприятие, которое способно гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка кордных тканей, соблюдающее интересы потребителей, поставщиков, сотрудников и партнеров.

Фотографии предоставлены компанией.