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Газпромбанк смог взыскать 4,6 млрд рублей с поручителей «Центробуви» по кредитам

10.03.2017  07:14

Газпромбанк смог взыскать в суде 4,6 млрд рублей с компаний «Фуллаинвест», «Никты» и «Ирмы», которые выступали поручителями по кредитам розничной сети «Центробувь», сообщает «КоммерсантЪ».

Как пишет издание со ссылкой на материалы суда, в сентябре 2013 года компания «Центро» взяло в «Газпромбанке» кредит с лимитом 8,6 млрд рублей на текущую деятельность и рефинансирование займов перед другими банками. Но с февраля 2016 года компания перестала обслуживать долги, и в декабре суд признал ее банкротом. На момент банкротства размер требований кредиторов компании составлял 19,2 млрд рублей. «Фуллаинвест», «Никты» и «Ирмы» были «дочками» компании «Центро».

Между тем, на активы «Центро» претендуют также Сбербанк, Московский кредитный банк и кипрский Baledge Ltd. Их совокупная сумма требований составляет 7,7 млрд рублей.

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