23.03.2017 18:10

На круглом столе, посвященном, развитию малого бизнеса в регионе, швейную фабрику «Светлана» из Чебоксар представляла генеральный директор Светлана Белоусова, сообщает пресс-служба администрации Урмарского района.

В рамках рабочей поездки главного федерального инспектора по Чувашской Республике Геннадия Федорова в Урмарский район, 22 марта прошел круглый стол. На встрече присутствовали местные предприниматели, относящиеся к категории малого бизнеса. Чебоксарскую швейную фабрику «Светлана» представляла генеральный директор предприятия - Светлана Белоусова.

Цель встречи – сформировать рекомендации для органов исполнительной власти Чувашской Республики и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров. Участники круглого стола высказали свои проблемы, видения и пути решения развития предпринимательства.

Швейная фабрика «Светлана» расположена в Чебоксарах. Компания выпускает женскую одежду под маркой Svetlana Exclusive. Работает с оптовыми покупателями.