В московском шоу-руме состоялась презентация новой линии обуви и верхней одежды New:Do от итальянского бренда Geox. Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова.

На 90-й выставке Pitti Uomo во Флоренции бренд Geox впервые представил свою главную премьеру сезона весна-лето 2017 — верхнюю одежду концептуальной линии New:Do™, вдохновленную успехом одноименной обувной коллекции.

«Дизайн обуви New:Do — это простые чистые линии, с минимумом деталей, в нем нет ничего наносного и лишнего. Лаконичный дизайн позволил значительно упростить производственный процесс и уменьшить его влияние на окружающую среду», — говорят в Geox.

Мировой лидер в производстве высокотехнологичной обуви и одежды разработал линию, которая отражает экологический подход бренда к созданию современных модных изделий в гармонии с окружающим нас миром.

«New:Do — это обувь и верхняя одежда, созданные по инновационным технологиям Geox с минимальным воздействием на окружающую среду. Философия коллекции — «Меньше значит лучше» («less is more») — отражается в дизайне, материалах и каждой детали. Это настоящая стилистическая и производственная революция, радикальное изменение к лучшему, когда каждый этап, от разработки дизайна до производства, тщательно продуман, чтобы добиться максимальной экологичности каждого изделия. Все сырье закупается как можно ближе к месту производства, чтобы сократить транспортные выбросы в атмосферу. Применение всех перечисленных технологий для производства линии New:Do позволило значительно сократить производственный процесс и использование электроэнергии», — рассказывают в Geox.

Во всех куртках New:Do присутствует запатентованная система Geox Breathing System, которая в сочетании с микроканалами-аэраторами и дышащей лентой в плечевой зоне обеспечивает воздухопроницаемость и оптимальный микроклимат для тела. Все модели верхней одежды выполнены из хлопка, выращенного в соответствии со строгими протоколами Better Cotton Initiative. Для окрашивания тканей используются натуральные красители, получаемые из возобновляемого растительного сырья и ракушечника. Даже детали, молнии, пуговицы, эластичные ленты, изготовлены с соблюдением эко-принципов — в основном из материалов, подвергшихся вторичной переработке.

Отдельное внимание привлекает подошва обуви New:Do. Внешне дизайн напоминает рисунок дерева. Выполнена же подошва из натурального каучука пригодного для вторичного использования и переработки. Благодаря специальным отверстиям в подошве и встроенной воздухопроницаемой мембране, отводящей избыточное тепло, комфортные ощущения от ношения сохраняются в течении всего дня. Стельки изготовлены из натурального хлопка.

Верхняя часть обуви сделана из кожи. Выделка кожи происходит без применения опасных материалов и обработана натуральным воском. При сшивании деталей применена современная технология Strobel, ускоряющая и значительно сокращающая процесс производства. Верхняя часть обуви New:Do не имеет металлической фурнитуры, поэтому полностью разлагается.

Мужская коллекция обуви представлена в белом, светло-сером, желтом, песочном и табачном цветах. Женская — в белом, пудровом, оттенках слоновой кости и чайной розы, сером, желтом, медном и синим цветах.

Фотографии предоставлены компанией.