Аутлет-магазин итальянского бренда Geox открылся в «Outlet Village Пулково», сообщает пресс-служба торгового комплекса.

В магазине площадью 115 кв. м. представлен широкий выбор женской, мужской и детской повседневной и спортивной обуви, а также одежда и аксессуары.

Группа Geox – один из ключевых игроков в сегменте классической и повседневной обуви для женщин, мужчин и детей в среднем и выше среднего ценовом сегменте. Бренд также предлагает верхнюю одежду для женщин и мужчин. Технологии Geox защищены 35 патентами и 10 новыми заявками на патент. Бренд появился в Италии, представлен во всем мире: более 70% дохода приходится на 110 зарубежных стран. Geox разработал диверсифицированную систему дистрибуции для каждого рынка, чтобы гарантировать постоянное наличие коллекций для каждого конечного потребителя. По состоянию на 31 марта 2017 года Geox представлен в 10 000 мультибрендовых и 1134 монобрендовых магазинах по всему миру.

Фотография предоставлена компанией.