Первый магазин Geox в X-Store концепции открыл свои двери в Куала-Лумпур, Малайзия, а в Москве открытие нового магазина бренда намечено на лето 2017 года в ТЦ «Метрополис», сообщает компания.

Дизайн X-Store воплощает все, «чем сегодня гордится бренд и что делает его узнаваемым во всем мире: современные технологии (X — символ технологий), итальянский стиль, прогрессивный дизайн, комфорт, дышащие свойства всех изделий бренда, рациональное использование ресурсов и производство с минимальным воздействием на окружающую среду».

Прозрачность всех процессов на фабриках Geox символизируют большие стеклянные витрины, за которым находится светлое пространство. Входная дверь с круглыми отверстиями — отсылка к фирменной перфорации в подошве Geox — приглашает войти в лофтовое пространство магазина. Архитектурный принцип интерьера сфокусирован на дематериализации пространства.

Дух свободы, современность и креативность коллекций передают материалы стен — необработанный бетон и кирпич, традиционные в оформлении лофтов, в которых творят художники. Все материалы, использованные в интерьере, — керамика, металл, дерево — соответствуют сертификации LEED в области экологичного строительства, материалов и отделки интерьеров (Leadership in Energy and Environmental Design) и воплощают принципы экологичности и заботы об окружающей среде и качестве жизни.

Инновационные мультисенсорные установки в X-Store задействуют все органы чувств и позволяют почувствовать особенности коллекций Geoxв полной мере.

Digital-технологии превращают X-Store в магазин будущего. Интерактивные дисплеи позволяют кастомизировать поиск, узнать всю информацию о любой модели, изучить ее уникальные особенности, ознакомиться с отзывами покупателей и советами, с какой одеждой ее идеально комбинировать. Wi-Fi и точки подзарядки в примерочных позволяют каждому покупателю при необходимости связаться с близкими и услышать их мнение о той или иной модели.

Концепция X-Store ярко демонстрирует значимость инновационных технологий для Geoх и их место в развитии компании.

Группа Geox – один из ключевых игроков в сегменте классической и повседневной обуви для женщин, мужчин и детей в среднем и выше среднего ценовом сегменте. Бренд также предлагает верхнюю одежду для женщин и мужчин. Технологии Geox защищены 35 патентами и 10 новыми заявками на патент. Бренд появился в Италии, представлен во всем мире: более 70% дохода приходится на 110 зарубежных стран. Geox разработал диверсифицированную систему дистрибуции для каждого рынка, чтобы гарантировать постоянное наличие коллекций для каждого конечного потребителя. По состоянию на 31 марта 2017 года Geox представлен в 10 000 мультибрендовых и 1134 монобрендовых магазинах по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.