26.07.2017 21:35

Руководством компании Giorgio Armani принято решение объединить часть брендов, оставив только три, пишет RNS.

Giorgio Armani сократит количество своих брендов в два раза. Такое решение принято руководством компании после анализа результатов 2016 года. Выручка организации тогда снизилась на 5% до 2,5 млрд евро. Чистая прибыль, наоборот, выросла на 30 млн евро до 271 млн евро, как итог политики оптимизации затрат.

После объединения, под брендом Giorgio Armani будет выпускаться также Armani Prive и Armani/Casa. В Emporio Armani войдут Collezioni и бренды джинсовой одежды. Armani Exchange, охватывающий сегмент масс-маркета, дополняться не будет.

Группа Giorgio Armani – это на сегодня 5700 рабочих и 12 заводов. Armani занимается дизайном, производством, распространением модной одежды и сопутствующих товаров, включая аксессуары, очки, часы, драгоценности, косметику, парфюмерные изделия и товары для дома. Эксклюзивная дистрибьюторская сеть группы насчитывает 751 магазин в 46 странах.