13.04.2017 06:57

Производитель спецодежды из арамидных тканей ГК «Энергоконтракт» подвела итоги первого года работы собственного учебного центра для швей. Как говорится в сообщении компании, основным способом решения кадровой проблемы в группе видят переподготовку специалистов с недостаточной квалификацией.

«Причин открыть учебный поток для швейного производства было несколько, - отметила Татьяна Немерич, руководитель службы управления персоналомкомпании. - Первая и основная – это дефицит швей на рынке труда. Вторая причина – это низкая квалификация швей-соискателей при высоких требованиях качества к выпускаемой нами продукции».

За прошедший год на учебном потоке ГК «Энергоконтракт» стажировались более 100 кандидатов, полный курс обучения прошли 40 человек. Программа обучения рассчитана на три месяца. После каждого этапа обучения ученики проходят тестирование, и если технолог не видит положительной динамики в освоении технологических приемов, с учеником расстаются. Курс обучения очень интенсивный – по сути за три месяца необходимо обучить тому, чему в специализированных учебных заведениях учили бы 2 года. Именно по этой причине, к ученикам предъявляются стартовые требования: минимальные навыки швеи. Как правило, это швеи низкой квалификации, которые ранее работали на простом ассортименте или на старом оборудовании.

На учебном потоке парк оборудования такой же, как и на основных потоках, то есть он максимально приближен к рабочим условиям. «Учебный поток выпускает несложную продукцию из нашего основного ассортимента, - рассказывает Татьяна Аксенова, начальник швейного цеха НПО «Энергоконтракт». – Например, подшлемники как трикотажные, так и тканевые, жилеты и т.д.». Таким образом, затраты на организацию учебного потока оправдываются не только за счет новых квалифицированных кадров, но и за счет дополнительного рабочего сектора.