27.07.2017 07:14

Уже в сентябре в Димитровграде начнет работу крупное швейное производство ГК «Магеллан». Как сообщает «Улпресс», предприятие будет работать на площадях «ДААЗа» - уже начался поиск сотрудников.

Соглашение о создании предприятия было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, главой администрации Димитровграда и генеральным директором группы компаний «Магеллан» Игорем Шальновым. Основной продукцией предприятия станет пошив обмундирования для сотрудников силовых структур, одежды для охоты, рыбалки и активного отдыха.

На мощностях предприятия планируют создать порядка 100 рабочих мест. В настоящий момент ведётся набор сотрудников по профессии «швея третьего разряда». Заработная плата сдельная, порядка 20000 — 25000 рублей. Имеется возможность обучения на производстве.