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ГК «Обувь России» наградили премией Private Label Awards 2017

11.04.2017  07:13

За развитие собственной одежной торговой марки Snow Guard ГК «Обувь России» получила премию Private Label Awards 2017. Премия предназначена для ритейлеров и производителей за достижения в области создания качественных и доступных товаров под собственной торговой маркой.

Как говорится в сообщении ритейлера, также группа стала лауреатом второй степени в номинациях «Лучшая собственная торговая марка в онлайн» и «Широкий ассортимент собственной торговой марки».

Победители были определены путем закрытого голосования, в котором приняли участие представители ведущих ассоциаций, исследовательских и бренд-агентств. В 2017 году заявки на участие в конкурсе подали 50 номинантов, представляющих торговые сети и контрактных производителей товаров, среди которых: Metro Cash and Carry, «Дикси», «Леруа Мерлен», Ozon.ru.

Группа компаний «Обувь России» вышла на рынок верхней одежды с брендом Snow Guard в июле 2014 года. Сначала под брендом Snow Guard был представлен только зимний ассортимент, в 2015 году в продаже появилась демисезонная коллекция. Бренд Snow Guard развивается в формате shop-in-shop в обувных сетях Westfalika, Rossita, «Пешеход» и Emilia Estra, которые входят в группу компаний «Обувь России».

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