|
|
Глава «Алросы» обсудит с бельгийскими коллегами развитие сотрудничества в сфере торговли алмазами
20.04.2017 07:02
Делегация «Алросы» посетила с рабочим визитом Антверпен, где обсудил развитие двустороннего сотрудничества в области торговли алмазами с Бельгией. Делегацию возглавил президент компании Сергей Иванов.
Как говорится в сообщении компании, в Антверпенском международном алмазном центре (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) Сергей Иванов провел переговоры о дальнейшем развитии двухстороннего сотрудничества между «Алросой» и AWDC. В частности, обсуждалась возможность участия компании в мероприятиях, посвященных 570-летней годовщине алмазной торговли Антверпена, которая будет отмечаться в 2017-2018 гг. Состоялась встреча с руководством алмазной биржи Beurs Voor Diamanthandel.
В рамках визита запланировано посещение таможенной службы Diamond Office, оформляющей все экспортно-импортные операции Бельгии с алмазно-бриллиантовой продукцией.
Бельгия является одним из ключевых торговых и отраслевых партнеров АК «Алроса» и одним из крупнейших мировых центров торговли алмазами.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте