20.04.2017 07:02

Делегация «Алросы» посетила с рабочим визитом Антверпен, где обсудил развитие двустороннего сотрудничества в области торговли алмазами с Бельгией. Делегацию возглавил президент компании Сергей Иванов.

Как говорится в сообщении компании, в Антверпенском международном алмазном центре (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) Сергей Иванов провел переговоры о дальнейшем развитии двухстороннего сотрудничества между «Алросой» и AWDC. В частности, обсуждалась возможность участия компании в мероприятиях, посвященных 570-летней годовщине алмазной торговли Антверпена, которая будет отмечаться в 2017-2018 гг. Состоялась встреча с руководством алмазной биржи Beurs Voor Diamanthandel.

В рамках визита запланировано посещение таможенной службы Diamond Office, оформляющей все экспортно-импортные операции Бельгии с алмазно-бриллиантовой продукцией.

Бельгия является одним из ключевых торговых и отраслевых партнеров АК «Алроса» и одним из крупнейших мировых центров торговли алмазами.